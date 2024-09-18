Проект по изучению вечной мерзлоты стал победителем в номинации «Мониторинг и прогнозирование климатических изменений»

Ямальский проект «Мониторинг многолетнемерзлых грунтов и стока рек для обеспечения безопасности объектов капитального строительства» стал победителем в номинации «Мониторинг и прогнозирование климатических изменений».

Научную работу ямальские геоэкологи проводили совместно с географами МГУ, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа. Они анализировали влияние изменений климата на инфраструктуру арктического региона. В первую очередь оценивали последствия от изменений берегов рек и речных стоков.

В рамках проекта ученые ведут гидрологический мониторинг рек, пересекающих автодорогу Новый Уренгой – Салехард в Надымском и Приуральском районах. Для этого оборудованы гидрологические посты, оснащенные автоматическими датчиками контроля уровней воды, скорости течения и мутности. Сегодня функционирует шесть таких постов на реках Васъёган и Седэяха, Маханяд-Пусъяха и Выеръяха.

В ближайшей время ученые увеличат количество гидропостов и наблюдательных площадок. Это позволит получать актуальные данные о гидрологических и эрозионных процессах, заблаговременно предупреждая об их воздействии на объекты капитального строительства.

В пресс-службе администрации округа отмечают, что Ямал давно стал ведущей в России экспертной площадкой по изучению изменений мерзлоты и климата для разработки адаптационных мероприятий. Исследования проводятся в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Салехард, Елена Васильева

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