Среди туристов растет популярность ямальских особо охраняемых природных территорий. Так, с начала года на посещение заказников и заповедников округа уже выдано более 1100 разрешений. Это больше, чем за весь 2023 год.

Самым популярным стал природный парк «Ингилор», на посещение которого выдано более 750 разрешений. Чаще всего туристы приезжали на озеро Большой Хадатаеганлор, в Нефритовую долину и самый большой в мире питомник овцебыков.

На втором месте заказник Полуйский, на посещение которого оформлено более 120 разрешений. Здесь наибольшей популярностью пользовалось озеро Сыркова. Оно богато разными видами рыбы, которая привлекает любителей рыбалки.

На третьем месте находится Сынско-Войкарский заказник. Он привлекает туристов своими горными реками, по которым можно сплавляться, и горой Пайер – самой высокой вершиной Полярного Урала.

Стоит отметить, что туристическая инфраструктура в ямальских ООПТ постоянно развивается. В прошлом году были созданы экологическая тропа «Озеро Сыркова» в Полуйском заказнике, турмаршруты «Харбей» и «Гора Пусьерка» в природном парке «Ингилор». Их общая общая протяженность составляет более 90 километров.

На сегодняшний день в округе насчитывается 13 региональных особо охраняемых природных территорий. Их общая площадь – более семи миллионов гектаров. В ямальских заказниках обитают 153 вида животных, растений и грибов, которые занесены в Красную книгу России и Ямала.

Отметим, что посещение региональных охраняемых территорий возможно только при наличии специального разрешения. Получить его можно круглосуточно на сайте Единой картографической системы округа. Процедура занимает не более пяти минут. После одобрения заявления разрешение будет отправлено заявителю на электронную почту. При посещении природного парка или заказника достаточно предъявить QR-код на мобильном телефоне.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube