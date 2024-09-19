Мошенники пишут ямальцам от имени главы Ямальского района

Руководитель администрации Ямальского района Андрей Кугаевский призвал ямальчан быть бдительными – особенно это касается тех, у кого есть в списке контактов телефон чиновника. Мошенники в очередной раз предпринимают попытку войти в доверие гражданам и сделать их жертвами своих «разводов».

«Земляки, мошенники не перестают изобретать новые способы обмана и варианты «втереться» к вам в доверие от моего имени. Поступили сигналы, что снова идёт рассылка сообщений в Телеграм. Известно о нескольких случаях. Будьте бдительны, не реагируйте и не вступайте в разговоры. Это фейковые аккаунты, созданные мошенниками», – написал Андрей Кугаевский в своем тг-канале и приложил скрин переписки, якобы, ведущейся от его имени.

Напомним, что в результате таких «разводок» от мошенников граждан убеждают перевести свои накопления и взятые кредиты на «безопасные счета» в рамках проводимых «специальных операций».

Салехард, Елена Васильева

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