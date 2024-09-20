Житель Надыма пришел в гости и пытался зарезать спящего хозяина квартиры

Ямалец пойдет под суд за попытку убийства.

По данным следствия и суда, в городе Надыме 9 августа 2023 года 31-летний мужчина распивал в гостях у семейной пары спиртные напитки. Когда хозяин квартиры напился и уснул, гость взял нож и три раза ударил его, в том числе попал в живот.

Находящаяся в квартире женщина выбила нож из рук нападавшего и вытолкнула его из квартиры. Пострадавшему вызвали скорую – он выжил.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, приговором суда виновному было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный и его защитник обжаловали приговор в апелляционном порядке. Суд апелляционной инстанции признал доводы их жалоб неубедительными, согласившись с законностью, обоснованностью и справедливостью приговора суда первой инстанции, который оставлен без изменения.

Надым, Елена Васильева

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