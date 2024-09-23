В вахтовом городке на месторождении «Роснефти» на Ямале нашли нарушения

В вахтовом вагон-городке Берегового нефтегазоконденсатного месторождения нашли нарушения. Там не соблюдали нормы пожарной и экологической безопасности. Подробности сообщает прокуратура Ямала. Месторождение находится в Пуровском районе, разработкой занимается структура «Роснефти».

«Установлено, что организациями, осуществляющими на месторождении строительно-монтажные работы, допускаются нарушения требований пожарной безопасности, требований трудового и экологического законодательства. В частности, мобильные вагончики установлены с нарушением необходимого безопасного расстояния, внутри имеется электрическая проводка с видимыми повреждениями, часть помещений не оборудована противопожарной системой. Также выявлены факты загрязнения территории вагон-городка отходами», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Также проверяющие нашли нарушения требований охраны труда: часть работников допущена к проведению огневых работ без проведения соответствующих инструктажей.

Прокуратура внесла руководителям организаций представления об устранении нарушений закона.

фото - прокуратура ЯНАО

Пуровский район, Наталья Ефремова

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