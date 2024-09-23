«Новатэк» пересматривает планы развития СПГ-проектов в Мурманске и на Ямале на фоне санкций

«Новатэк» пересматривает планы развития СПГ-проектов в Мурманске и на Ямале на фоне санкций, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о приостановке работ по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ». Собеседники газеты заявили, что неизвестно, когда компания возобновит разработки по проектам. Сейчас компания «сосредоточена на достройке «Арктик СПГ-2» и налаживании отгрузок с проекта».

24 июня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения касались, в частности, перевалки через Евросоюз сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны.

В сентябре 2023 г. заместитель председателя правления «Новатэка» Владимир Кудрин говорил, что компания планирует построить завод по производству сжиженного природного газа «Мурманский СПГ» на 70-75% из российского оборудования. До этого сообщалось, что строительство «Мурманского СПГ» начнется в августе 2024 г., когда будет завершено возведение второй очереди «Арктик СПГ-2».

«Арктик СПГ-2» – второй крупнотоннажный завод «Новатэка», с 2017 г. работает «Ямал СПГ». Проект предусматривает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т в год каждая, то есть мощность всего предприятия составит 19,8 млн т СПГ. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение (запасы по стандартам PRMS – 1,43 трлн куб. м газа), также расположенное на Гыданском полуострове. Стоимость проекта оценивалась более чем в $21 млрд.

В апреле «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что добыча газа в рамках проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2», в котором ранее заморозили участие иностранные акционеры, в феврале 2024 г. резко снизилась на фоне задержки начала отгрузок СПГ. В феврале добыча газа составила 83 млн куб. м – втрое меньше показателя января этого года и в пять раз – показателя декабря прошлого года.

Салехард, Елена Васильева

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