В день города в Салехарде юноше сломали челюсть

В Салехарде во время дня города 16-летнему юноше сломали челюсть. Полиция не сразу возбудила уголовное дело, а только после замечания прокуратуры. Подробности сообщают в прокуратуре Ямала.

«В правоохранительные органы Салехарда 14 сентября 2024 года поступило сообщение из ГБУЗ ЯНАО «СОКБ» об оказании медицинской помощи несовершеннолетнему в связи с причинёнными ему телесными повреждениями. Установлено, что в период празднования дня города около 23:00 молодой человек из хулиганских побуждений нанёс не менее одного удара в область лица несовершеннолетнего, сломав ему челюсть», – разъяснили в надзорном ведомстве.

Драка произошла вблизи дома № 15 по ул. Подшибякина.

По требованию прокуратуры города 20 сентября отдел дознания ОМВД России по Салехарду в отношении молодого человека возбудил уголовное дело по ст. 111 УК РФ.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры.

Салехард, Наталья Ефремова

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