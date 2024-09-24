Снегодождь и сильный ветер – за сутки в Новом Уренгое выпала месячная норма осадков

Новый Уренгой накануне пережил настоящий погодный апокалипсис. Как сообщает в своем тг-канале администрация города, за сутки в газовой столице округа выпала месячная норма осадков.

«Все силы дорожников брошены на откачку дождевых вод, в первую очередь работа идет на основных городских магистралях и в районах социальных объектов, где есть риск подтопления», – сообщает мэрия города.

Уточняется, что все оперативные службы Нового Уренгоя работают в две смены, чтобы справиться с ситуацией.

Прогноз погоды, между тем, говорит о том, что непогода будет продлжаться в Новом Уренгое до конца текущего дня.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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