На Ямале стали меньше умирать от болезней системы кровоснабжения

На Ямале наблюдается положительная динамика в статистике болезней сердечнососудистой системы. За восемь месяцев этого года показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 175,9 на 100 тысяч населения. Этот показатель почти в три раза ниже среднероссийского.

Достичь положительной динамики удалось благодаря комплексному подходу к профилактическим мероприятиям и оснащению медучреждений региона специализированным оборудованием, отметили в пресс-службе администрации округа.

На сегодняшний день на Ямале работают два крупных региональных сосудистых центра – в Салехарде и Ноябрьске. Открыты три кабинета для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Они расположены в поликлиниках Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя. За восемь месяцев этого года помощь в них получили три тысячи пациентов.

Для реабилитации пациентов после инсульта, а также диагностики заболевания больницы региона системно оснащают современным оборудованием. В этом году регион получил роботизированные аппараты для терапии верхних и нижних конечностей, стабилоплатформу и тренажер для восстановления равновесия.

Кроме того, на Ямале развита система поддержки пациентов, перенесших инсульт и инфаркт. Северяне с гипертонией получают гипотензивные препараты со скидкой в 50 процентов. С начала этого года льготой воспользовались более пяти тысяч ямальцев, с начала действия меры поддержки – 12 610 северян. С 2020 года пациентам, перенесшим инфаркт и инсульт, бесплатно выдают лекарства для лечения на дому. За это время препараты получили более пяти тысяч пациентов региона.

На этой неделе во всех медучреждениях Ямала проходят социально-профилактические акции, посвященные Всемирному дню сердца. Профилактологи, кардиологи, терапевты проведут беседы с населением, мастер-классы, «островки здоровья» и диспансеризацию. В крупных муниципалитетах в неделю ответственного отношения к сердцу пройдет акция «10 тысяч шагов».

Сентябрь, Елена Васильева

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