В Пуровском районе мужчина сливал из трубы нефть

В Пуровском районе мужчина похитил нефть из трубопровода. Это житель Перми. Он сделал врезку в нефтепровод «Уренгой-Холмогоры» и таким образом сливал углеводороды. Преступление пресечено сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области при содействии управления АО «Транснефть-Сибирь».

Дело расследовали в Следкоме Ямала.

«В 2018-2019 годах мужчина осуществил несанкционированную врезку в районе 280 км магистрального нефтепровода «Уренгой-Холмогоры» с последующей установкой в месте подключения цифрового крана и отвода, что повлекло за собой нарушение его целостности и нормального функционирования. Общий ущерб от его противоправной деятельности составил более 10 млн рублей», – рассказали в СУ СК ЯНАО.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК России (кража, совершенная в особо крупном размере).

Его осудили на четыре года в исправительной колонии общего режима, также ему нужно будет выплатить штраф в 500 тыс. рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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