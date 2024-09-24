Прокуратуру Ямала возглавит петербуржец

Прокуратуру Ямала возглавит приволжский транспортный прокурор Дмитрий Конош.

Его кандидатуру согласовали сенаторы на совместном заседании комитетов Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по аграрно-продовольственной политике, по федеративному устройству и региональной политике, а также по экономической политике, сообщает ТАСС.

Согласно официальной биографии, г-н Конош имеет высшее военное и высшее юридическое образование (в 1997 году окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им А.С. Попова, в 2002 году – Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция»).

Служил в ВС.

В 2003 году начал работать в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Салехард, Наталья Ефремова

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