На Ямале пройдут большие антитеррористические учения

Большие антитеррористические учения пройдут на Ямале. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Тюменской области, будет проводиться практическое развертывание сил и средств на территории города Надыма и его окрестностях, включая Надымский район и поселок Правохитинский.

Участвовать в учениях будут сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, а также представители экстренных служб и органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений», – сообщает пресс-служба УФСБ по Тюменской области.

Салехард, Елена Васильева

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