Надымчан прививают от гриппа в автобусе

Жителей Надыма призывают прививаться от гриппа накануне нового сезона заболеваний. Для удобства жителей города 26 и 27 сентября в городе будет работать мобильный пункт вакцинации. Как сообщает городская больница Надыма, 26 сентября поставить прививку можно будет с 09:00 до 17:00 на площади возле торгового центра «Амикан». 27 сентября мобильный пункт вакцинации будет работать с 09:00 до 17:00 на площади возле культурного центра «Победа.

Отмечается, что мобильный пункт работает в Надыме уже третий день, за первые два прививки от гриппа поставили себе более 200 человек.

Салехард, Елена Васильева

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