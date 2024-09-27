российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 сентября 2024, 09:21 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Салехарде из-за заболеваемости закрыли школу

фото – тг-канал администрации Салехарда

В Салехарде закрыли школу №2 на карантин. Детей перевели на удалённое обучение.

«На основании постановления Роспотребнадзора по ЯНАО все обучающиеся второй школы переходят на дистанционный режим обучения. Временные меры продлятся с 27 сентября по 11 октября (включительно). Желаем всем здоровья и поскорее вернуться к офлайн-урокам (хотя школьники, возможно, только рады)», – написали чиновники в официальном канале мэрии Салехарда в тг.

Для организации образовательного процесса будет использоваться информационно-коммуникационная платформа «Сферум», а также ГИС «Образование Ямала» (электронный журнал), добавили в школе.

В официальных сообщениях властей не говорится, какое заболевание привело к закрытию школы. В комментариях люди пишут, что это пневмония.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Здоровье, Общество, Россия,