На Ямале поймали таксиста-бутлегера. Как сообщает пресс-служба прокуратуры округа, мужчина занимался незаконной продажей спиртного регулярно. В частности, в марте текущего года он уже был осужден Салехардским городским судом за аналогичное деяние и приговаривался по ст. 171.4 УК РФ к уголовному наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Однако в июне текущего года мужчина, не сделав для себя должных выводов, вновь принялся за привычное и незаконно реализовал физическому лицу жидкость в одной бутылке, которая, согласно заключению эксперта, являлась спиртосодержащей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

Салехард, Елена Васильева

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