Ямальчанка 22 раза ударила ножом в грудь односельчанина

На Ямале женщина пойдет под суд за попытку убить односельчанина.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено утром 8 июля 2024 года в поселке Тазовский. 37-летняя женщина распивала спиртное в компании односельчан. В ходе внезапно возникшего конфликта с одним из присутствующих мужчин, она нанесла ему не менее 22 ударов кухонным ножом в область грудной клетки. Со множественными колото-резаными ранениями 42-летний потерпевший был доставлен н в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

По ходатайству следователя судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Салехард, Елена Васильева

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