Полмиллиона северных оленей привили от сибирской язвы

Более полумиллиона северных оленей на Ямале с начала года были привиты против сибирской язвы. Основная часть работ прошла в Ямальском и Тазовском районах, где вакцинировали более 380 тысяч голов оленей, что составляет 70% от годового плана. Сейчас кампания продолжается в Пуровском и Приуральском районах, рассказали «новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Служба ветеринарии Ямала планомерно увеличивает охват поголовья вакцинацией против сибирской язвы. В этом году в регионе работало около 20 прививочных бригад. Благодаря поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова второй год подряд в их состав вовлекают сезонных работников из числа коренных народов Севера. Их основная задача заключается в оказании помощи при строительстве коралей, фиксации и бирковании оленей, а также в организации работы с оленеводами.

Параллельно с вакцинацией специалисты проводят биркование и учет северных оленей. С начала года пробирковано более 90 тысяч голов и отобрано более 38 тысяч проб на бруцеллез.

Кроме того, вместе с вакцинацией проводятся профилактические мероприятия в отношении собак оленеводов – они включают регистрацию, вакцинацию от бешенства и обработку от паразитов. Все мероприятия проводятся бесплатно.

Салехард, Елена Васильева

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