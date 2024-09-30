В Ноябрьске расследуют поножовщину у школы

Полиция Ноябрьска проводит расследование по факту поножовщины у одной из школ. В результате происшествия один из мужчин оказался в реанимации с ножевым ранением, сообщило «Север-Прессу» УМВД по ЯНАО.

«Материал проверки зарегистрирован в ОМВД России по городу Ноябрьску, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщили в полиции. Следователи собирают доказательства вины подозреваемого.

Инцидент произошел у школы № 10 Ноябрьска 29 сентября около 18:00. Двое приятелей поссорились и начали драться, потом один из конфликтующих достал нож и ранил оппонента в живот. Потерпевший находится в реанимации.

Ноябрьск, Елена Васильева

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