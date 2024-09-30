Житель Московской области убил родственника на Ямале и пытался бежать из страны

Житель Московской области пойдет под суд за убийство родственника на Ямале.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 2 июня 2023 года в Тазовском. Мужчина, прибывший в гости к местному жителю из Московской области, в ходе конфликта связал родственника и сильно избил, а потом сбежал с места происшествия. Тело хозяина квартиры обнаружили односельчане. Согласно заключению эксперта, причиной смерти потерпевшего явилась черепно-мозговая травма.

Установлено, что после совершения преступления житель Московской области пешком ушел из Тазовского, на попутном транспорте добрался до Нового Уренгоя, а оттуда уже вылетел в Москву. До 9 июня 2023 года он находился по месту жительства, пока после звонка из полиции ему не стало известно о том, что тело родственника обнаружено. Не желая изобличения в совершенном преступлении, мужчина, являясь обладателем двойного гражданства, попытался выехать за пределы Российской Федерации, однако был задержан 10 июня при попытке пересечения государственной границы.

В ходе следствия он оказывал активное противодействие, отрицал свою причастность к совершенному преступлению. Доказательства его вины установлены большим объемом проведенных по делу следственных мероприятий и результатами судебно-криминалистических экспертиз.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Тазовский, Елена Васильева

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