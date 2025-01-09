Пенсионерка получила более двух миллионов рублей с мэрии Лабытнанги

Пенсионерка в Лабытнанги получила более двух миллионов рублей компенсации с администрации города.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, в надзорное ведомств обратилась местная жительница с жалобой на неправильную оценку ее жилья. В ходе проверки было установлено, что у женщины имелось жилье в аварийном многоквартирном доме, подлежащем сносу.

Установлено, что администрацией города при расчете выкупной цены за изымаемое жилое помещение не учтена сумма компенсации за не произведенный капитальный ремонт.

С целью восстановления жилищных гарантий пенсионерки прокурор обратился с иском в суд, который согласился с доводами надзорного ведомства и взыскал в пользу женщины 2 189 593 руб.

Администрация города исполнила решение суда в полном объеме.

Лабытнанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube