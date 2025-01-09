Строительная компания заплатила более 11 миллионов рублей за порчу леса и земли вокруг нефтяного месторождения

Строительная фирма на Ямале заплатила более 11 миллионов рублей за порчу леса и плодородного слоя земли.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в 2024 году одной из строительных орагнизаций в ходе выполнения работ по строительству объектов энергообеспечения на нефтяных месторождениях допущены факты самовольного занятия лесных участков, а также нарушения плодородного слоя почвы.

В этой связи прокурором руководителю организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого причиненный вред в сумме более 11 млн. руб. возмещен в полном объеме, а 2 виновных лица организации привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлениям прокурора юридическое лицо и ответственное должностное лицо привлечены к административной ответственности по статье 7.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (самовольно занятие лесных участков) с назначением наказания в виде административных штрафов в общем размере 250 тыс. руб.

Салехард, Елена Васильева

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