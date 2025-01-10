Житель Иркутска привез на Ямал наркотики, чтобы продать

11 лет и 6 месяцев лишения свободы получил житель Иркутска за идею приехать торговать наркотиками на Ямале.

Как сообщили «новому дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, надзорное ведомство поддержало государственное обвинение по уголовному делу в отношении лица, пытавшегося сбыть наркотическое средство на территории города Муравленко.

В судебном заседании установлено, что осужденный, действовавший в составе организованной группы, прибыл на территорию г. Муравленко из Иркутска с целью сбыта наркотических средств.

Реализовать свой преступный умысел мужчина не смог, так как в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято наркотическое вещество массой более 28 грамм.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Муравленко, Елена Васильева

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