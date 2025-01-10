Управление делами правительства Ямала пыталось выселить мужчину из квартиры, в которой он жил 37 лет

На Ямале прокуратура отстояла права местного жителя, которого пытались выселить из квартиры, которую он занимал 37 лет.
Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, мужчина пришел в надзорный орган с жалобой, в которой указал, что с 1988 года проживал в жилом помещении, находящемся в собственности автономного округа, выявлен факт незаконного отказа Управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в заключении с ним договора социального найма.
Установлено, что после смерти брата заявителя, являвшегося основным нанимателем указанного жилого помещения, Управление отказало гражданину в заключении договора социального найма, поскольку он не был включен в качестве члена семьи основного нанимателя.
В целях защиты прав заявителя прокуратурой автономного округа в суд направлено исковое заявление о признании за гражданином права пользования жилым помещением и заключении с ним договора социального найма. Судом 24.12.2024 требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры автономного округа.
Салехард, Елена Васильева
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