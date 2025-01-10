На дороге Сургут-Салехард ограничено движение из-за метели

На дороге Сургут – Салехард из-за бушующей метели ограничено движение транспорта. Как сообщает ГАИ Нобярьска, данные меры связаны с безопасностью и вступили в силу с 13 часов по местному времени.

Временные ограничения введены от Карамовского поста с 266 км до 301 км автодороги Сургут – Салехард. Ориентировочно, они будут действовать два часа.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефонам спасательных служб 112 или 101.

Салехард, Елена Васильева

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