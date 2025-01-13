В поселке Белоярск утром горел жилой дом – 1 человек погиб, двое пострадали

Сегодня утром в Приуральском районе ЯНАО горел жилой дом. В ходе инцидента есть один погибший и двое пострадавших.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе противопожарной службы ЯНАО, 13 января 07:10 в Единую диспетчерскую службу Приуральского района поступило телефонное сообщение о том, что на улице Октябрьская произошло возгорание в одноэтажном четырёхквартирном жилом доме. На момент прибытия дежурного караула наблюдался сильный дым из окон одной из квартир. В 07:36 возгорание было ликвидировано. Пожарными было спасено 2 человека, 1 человек погиб.

В результате пожара в одной из квартир повреждена кухня на площади 10 кв.м, закопчены стены и потолок в комнатах на общей площади 15 кв.м. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Салехард, Елена Васильева

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