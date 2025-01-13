Житель Надыма выпил и напал на полицейского

В Надыме пьяный местный житель проявил агрессию в адрес полицейского и стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 25 декабря 2024 года в Надыме житель многоквартирного дома, находясь в подъезде в состоянии алкогольного опьянения, совершал противоправные действия. Прибывшему по вызову соседей участковому уполномоченному полиции мужчина оказал сопротивление, применив к представителю власти физическую силу.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

Надым, Елена Васильева

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