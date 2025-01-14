Ямалец проведет в тюрьме почти 11 лет за убийство приятеля

Житель Ямала проведет почти 11 лет в тюрьме за убийство приятеля.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, преступление было совершено в июне 2023 года в ходе распития спиртных напитков в одном из домов в поселка Тазовский. Виновный связал свою жертву и нанес множественные удары по голове, туловищу, конечностям. Травмы привели к смерти потерпевшего.
Суд автономного округа 13.01.2025 согласился с квалификацией действий осужденного, предложенной участвующим в деле прокурором, как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Лишение свободы в виде 10 лет 9 месяцев определено отбывать в исправительной колонии строгого режима, куда осужденный будет направлен под конвоем.
Салехард, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»