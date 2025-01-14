Ямалец проведет в тюрьме почти 11 лет за убийство приятеля

Житель Ямала проведет почти 11 лет в тюрьме за убийство приятеля.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, преступление было совершено в июне 2023 года в ходе распития спиртных напитков в одном из домов в поселка Тазовский. Виновный связал свою жертву и нанес множественные удары по голове, туловищу, конечностям. Травмы привели к смерти потерпевшего.

Суд автономного округа 13.01.2025 согласился с квалификацией действий осужденного, предложенной участвующим в деле прокурором, как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Лишение свободы в виде 10 лет 9 месяцев определено отбывать в исправительной колонии строгого режима, куда осужденный будет направлен под конвоем.

Салехард, Елена Васильева

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