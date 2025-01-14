Ямалец после скандала с экс-супругой обнародовал секс-видео с ней

Ямалец пойдет под суд за то, что поделился с третьим лицом интимным видео с бывшей супругой.

По данным следствия, в городе Новый Уренгой в ноябре 2024 года местный житель после конфликта с бывшей супругой отправил видеозапись интимного содержания с ее участием третьему лицу. Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Салехард, Елена Васильева

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