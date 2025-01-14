Прокуратура добилась пенсии для участника СВО

Ямальская проуратура добилась пенсии для участника СВО.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратился бывший участник боевых действий и сообщил, что ему не дают пенсию по линии Министерства внутренних дел Российской Федерации.
В этой связи прокуратурой незамедлительно было организовано проведение надзорных мероприятий, в ходе которых установлено, что в отделении пенсионного обслуживания УМВД России по ЯНАО отсутствовали сведения о прекращении действия контракта о прохождении военной службы, а также об увольнении заявителя с военной службы.
Прокуратурой автономного округа гражданину оказано содействие в сборе необходимых документов и их представлении в орган внутренних дел для возобновления выплаты пенсии.
На основании полученных сведений УМВД России по ЯНАО выплата пенсии заявителю возобновлена с момента его увольнения с военной службы.
Салехард, Елена Васильева
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