Прокуратура добилась пенсии для участника СВО

Ямальская проуратура добилась пенсии для участника СВО.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратился бывший участник боевых действий и сообщил, что ему не дают пенсию по линии Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В этой связи прокуратурой незамедлительно было организовано проведение надзорных мероприятий, в ходе которых установлено, что в отделении пенсионного обслуживания УМВД России по ЯНАО отсутствовали сведения о прекращении действия контракта о прохождении военной службы, а также об увольнении заявителя с военной службы.

Прокуратурой автономного округа гражданину оказано содействие в сборе необходимых документов и их представлении в орган внутренних дел для возобновления выплаты пенсии.

На основании полученных сведений УМВД России по ЯНАО выплата пенсии заявителю возобновлена с момента его увольнения с военной службы.

Салехард, Елена Васильева

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