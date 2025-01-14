Артюхов передал на СВО свой гладкоствол – такие ружья там в дефиците

Губернатор Ямала передал на СВО свое пятизарядное гладкоствольное ружье и 350 патронов к нему. Дмитрий Артюхов призвал северян последовать его примеру – в зоне спецоперации такое оружие показывает себя эффективно в борьбе с дронами, уточнили в пресс-службе главы округа.

«Благодарю всех ямальцев, кто вовлечен в поддержку наших защитников. Хочу обратить внимание земляков на один специфический, но очень острый вопрос – это дефицит гладкоствольного оружия на передовой. Как известно, дроны там представляют одну из главных угроз, и такое оружие может быть средством защиты от них. У нас на Ямале более 20 тысяч ружей на руках. Кому-то они необходимы, как, например, тундровикам, но, уверен, большинству они служат как хобби и увлечение. Я принял решение передать ружье на нужды наших защитников и призываю других присоединиться. Нашим бойцам сейчас это очень нужно и действительно поможет спасти многие жизни», – сказал Дмитрий Артюхов.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе главы округа, за последний год более 180 единиц гладкоствольного оружия и свыше восьми тысяч патронов передали ямальцы в зону СВО.

Для того чтобы передать оружие, необходимо связаться по телефону или прийти в ближайший территориальный отдел лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ЯНАО и заявить о своем желании сдать оружие для передачи в зону СВО. Адреса, режим работы и контактные телефоны указаны на сайте ведомства. Заявитель будет включен в отдельный список. Впоследствии, когда станет известно о прибытии в округ представителей воинской части Министерства обороны РФ, которые могут принять и перевезти в зону СВО добровольно сданное оружие, владельцы огнестрела будут уведомлены о дате и времени передачи. Необходимо прийти в отдел лицензионно-разрешительной работы с почищенным, зачехленным оружием, боеприпасами и всеми документами, подтверждающими право на владение данным видом огнестрела. Как только оружие будет доставлено в воинскую часть и поставлено в ней на учет, право собственности с бывшего владельца будет снято.

Салехард, Елена Васильева

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