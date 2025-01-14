600 ямальских дронов-«Кречетов» отправились на СВО

Первые 600 ямальских дронов «Кречет» отправили в зону СВО.

Производством дронов занимается региональная ассоциация ветеранов боевых действий. Также в зону СВО передали пульты управления, очки, зарядные устройства и антенны. Оборудование получат восемь воинских частей, где служат ямальцы.

«Знаковое событие для всего региона – первая партия дронов, собранных на Ямале нашими энтузиастами и общественниками, отправляется в зону СВО. Всесторонне поддержали инициативу наших земляков: подобрали новое комфортное помещение, чтобы процесс сборки и обучения проходил в хороших условиях, выделили ребятам субсидию. Ямальское производство дронов – прекрасный пример эффективного взаимодействия общественников, неравнодушных жителей и власти. И эту работу мы будем продолжать», сообил глава округа Дмитрий Артюхов.

Цех по производству дронов заработал в Салехарде около года назад. Первые небольшие партии общественники изготавливали за счет пожертвований ямальцев и организаций округа. Оборудование помогало северянам выполнять боевые задачи на Курском, Авдеевском и Запорожском направлениях, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

В июле прошлого года на встрече с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым общественники рассказали о своем проекте. Глава региона поручил выделить просторное помещение. Сейчас в нем проводится ремонт. Здесь разместят производство, склад и учебный центр по управлению БПЛА.

Екатеринбург, Елена Васильева

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