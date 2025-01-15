15-летняя девушка заблудилась в Салехарде и была изнасилована прохожим

На Ямале полиция, спустя 14 лет, смогла раскрыть дело об изнасиловании.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, преступление было совершено в Салехарде 10 августа 2010 года. 15-летняя девушкаприехала в столицу Ямала для поступления в учебное заведение, но заблудилась в незнакомом городе и обратилась за помощью к прохожему. Мужчина привел девушку на территорию городского пляжа, где с применением насилия и угроз убийством совершил изнасилование.

Потерпевшая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. По результатам проведенных судебно-криминалистических экспертиз генотип злоумышленника был зафиксирован и занесен в базу данных, однако установить личность причастного к совершению преступления не удалось, поскольку после совершенного преступления мужчина, 1987 года рождения, покинул территорию ЯНАО.

В настоящее время в результате кропотливой работы следствия, проведенной по обстоятельствам происшествия 14-летней давности и успешных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции, причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждена собранными по делу неопровержимыми доказательствами.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

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