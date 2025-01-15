На Ямале работникам подразделения ЧЭМК не выдавали средства индивидуальной защиты и плохо проверяли знания по охране труда

Прокуратура Лабытнанги проверила соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности в деятельности обособленного структурного подразделения «Горно-добывающее управление» АО «Челябинский электрометаллургический комбинат».

Установлено, что часть работников не была обеспечена необходимыми средствами индивидуальной защиты. Также выяснилось, что протоколы проверки знаний требований охраны труда и карточки выдачи средств защиты велись ненадлежащим образом.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что при эксплуатация пожарной сигнализации и огнетушителей в зданиях вахтового поселка велась с нарушениями, и на все это не хватало необходимых документов.

Прокурор города руководителю акционерного общества внес представление об устранении нарушений закона.

По результатам его рассмотрения нарушения устранены, к виновным лицам применены меры дисциплинарного характера в виде выговора.

Кроме того, по постановлениям прокурора виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждения

и штрафа.

Лабытнанги, Елена Васильева

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