В Салехарде появится стела в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

В Салехарде в течение года должна появиться стела в честь присвоения столице Ямала звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил глава Салехарда Алексей Титовский на пресс-конференции 16 января 2025 года. Он уточнил, что место будет обсуждаться с жителями, но у властей есть концепция этого объекта.

«Обсудим с жителями, как они видят стелу, что на ней может быть высечено. Сейчас рассматриваем один из вариантов установки этой стелы в старом парке Победы на улице Титова. На наш взгляд, это место символично, оно близко, дорого всем салехардцам», – отметил градоначальник.

Звание присвоено Салехарду 15 января 2025 года указом президента Владимира Путина.

Г-н Титовский сообщил, что никаких преференций это столице Ямала не даёт. Событие скорее несёт гуманитарный смысл – оно поможет сохранить память о подвиге северян в годы Великой Отечественной войны.

На фронт из Салехарда ушли около 1500 человек. Те, кто не ушёл, в том числе работали на рыбоконсервном заводе. Когда война закончилась, сотни работников предприятия были награждены за труд. Такие награды получили и сотрудники пристани.

Салехард, Наталья Ефремова

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