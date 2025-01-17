Ямалец долгое время издевался над несовершеннолетней, а потом изнасиловал ее

В Лабытнанги правоохранительные органы расследуют преступление, совершенное в отношении несовершеннолетней девушки. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в августе 2024 года 22-летний житель Лабытнанги совершил изнасилование несовершеннолетней девушки. Между тем, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый продолжительное время систематически наносил побои своей жертве и совершал в отношении нее иные насильственные действия.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины мужчины.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), а также по пункту «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание несовершеннолетней).

Лабытнанги, Елена Васильева

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