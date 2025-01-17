Пьяная ямальчанка, вспомнив давние обиды, пыталась зарубить спящего сожителя

Ямальчанка пыталась зарубить топором своего сожителя, пока тот спал.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 10 августа 2024 года в селе Аксарка Приуральского района пьяная 32-летняя женщина, решила вспомнить давние обиды на сожителя. После этого она взяла топор и нанесла спящему мужчине несколько ударов лезвием по голове и рукам. Потерпевший проснулся и стал отбиваться, он забрал у женщины топор, а потом обратился за помощью в медицинское учреждение.

Женщину отдали под суд. Приговором ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приуралье, Елена Васильева

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