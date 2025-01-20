Ямалец, который любил пьяным садиться за руль, приговорен к обязательным работам

Прокуратура Ноябрьска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он признан виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Установлено, что в ноябре 2024 года житель Ноябрьска, будучи судимым по части 1 статьи 264.1 УК РФ, снова в состоянии опьянения сел за руль автомобиля сожительницы HONDA STREAM. Он был остановлен сотрудниками ДПС, которые в присутствии понятых провели освидетельствование на состояние опьянения при помощи алкотектора. По результатам освидетельствования у гражданина подтвердилось состояние алкогольного опьянения, после чего он был отстранен от управления транспортным средством.

Судом с учетом позиции гособвинителя виновному назначено наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, на срок 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Салехард, Елена Васильева

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