В Ноябрьске пьяный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

Суд в Ноябрьске дал 4 года тюремного заключения мужчине, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, преступление было совершено 23 года назад – в январе 2002 года мужчина, 1977 года рождения, распивал спиртное в компании знакомых. В квартире также находились несколько молодых девушек, не достигших совершеннолетнего возраста. Находясь в состоянии алкогольного опьянения 25-летний мужчина, предложил одной из них совершить с ним половой акт. Получив отказ, он нанес ей несколько ударов по голове и лицу. Сломав ее сопротивление, мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю.

После совершенного преступления он покинул регион и переехал на постоянное место жительства в союзную республику. Уголовное дело приостановили в 2002 году за розыском подозреваемого. Мужчина, скрываясь от правосудия, изменил свои анкетные данные, и в 2011 году въехал на территорию России под другой фамилией. В результате кропотливой работы следствия и криминалистов над уголовными делами прошлых лет, при оперативном сопровождении сотрудников полиции, его местонахождение было установлено. При проведении следственных мероприятий потерпевшая опознала своего обидчика. Под давлением собранных неопровержимых доказательств мужчина полностью признал свою вину.

Приговором суда виновному было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Ноябрьск, Елена Васильева

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