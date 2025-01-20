На Ямале сильные морозы – младшим классам разрешили в школы не ходить

На Ямале из-за ударивших морозов младешеклассникам разрешили временно в школы не ходить. Как извещают официальные группы учебных учреждений, в Новом Уренгое температура воздуха утром 20 января составила -28 градусов, а северо-восточный ветер достиг скорости 8 метров в секунду. В связи с этим для учащихся с 1 по 4 класс занятия были отменены.

В Салехарде, где температура достигла -27 градусов мороза, а ветер усилился до 12 метров в секунду, занятия также не проводятся для детей с 1 по 6 класс. Аналогичные меры были приняты и в Лабытнанги, где ввели актировки для школьников с 1 по 6 класс.

Как отмечает «Ямал-1», актировки введены для учеников первой смены.

Салехард, Елена Васильева

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