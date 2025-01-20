На Ямале завершилась большая экспедиция МЧС «Безопасная Арктика»

На Ямале завершилась экспедиция МЧС России «Безопасная Арктика». Маршрут по региону состоял из шести участков общей протяженностью более 1,5 тысячи километров. Всего в составе экспедиции было более двадцати единиц техники, которую испытали в суровых условиях Арктики, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Участники экспедиции привезли на Ямал Вечный огонь. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Церемония передачи прошла в этностойбище «Земля Надежды» в деревне Лаборовая. Лампаду провезли по всему маршруту следования на Ямале. Церемонии слияния частиц Вечного огня провели в Салехарде, Лабытнанги, Аксарке, Надыме, Новом Уренгое, пгт Уренгой и поселке Тазовский. Далее лампада вместе с экспедицией отправилась в Красноярский край.

Помимо торжественных мероприятий в рамках экспедиции прошли выставки экспедиционной техники, уроки мужества и пожарной безопасности. Спасатели отработали практические навыки по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Одна из них была связана с массовым дорожно-транспортным происшествием в условиях низких температур, которая, по легенде, произошла на автодороге «Сургут – Салехард».

«В последние годы Арктика становится все более важным регионом с экономической и геополитической точек зрения. Экспедиция МЧС – это не просто учения, это комплексное мероприятие, направленное на обеспечение безопасности в стратегически важном регионе. Она важна для отработки навыков, испытания новой техники, получения научных знаний и демонстрации готовности МЧС к любым вызовам. Это вклад в безопасность и устойчивое развитие Арктики», – пояснил глава МЧС Александр Куренков.

Во всех населенных пунктах на пути экспедиции специалисты МЧС России обучали юных ямальцев методам оказания первой помощи, рассказывали о правилах безопасности и делились опытом прохождения экспедиции в суровых условиях Арктики. В ходе проведения уроков безопасности специалисты ведомства вручили более 200 пожарных извещателей.

Проект стартовал 25 декабря из Мурманска. За 35 дней участники экспедиции пройдут через 10 регионов. Ее результаты будут использованы для совершенствования методов спасения, разработки новых технологий и подготовки специалистов.

Салехард, Елена Васильева

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