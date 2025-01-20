В Лабытнанги ФСБ изъяла почти 3 тонны незаконно добытого чира, ряпушки и нельмы

В Лабытнанги ФСБ вскрыла преступную группу, которая незаконно добывала ценную северную рыбу.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на местной железнодорожной станции был выявлен участник группы – при перегрузе незаконно добытых водных биологических ресурсов. В результате проведенных оперативно-разыскных и иных мероприятий изъято более 2,8 тонны биоресурсов различного видового состава (чир, нельма, ряпушка). Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил свыше 11,6 миллионов рублей. Изъятую продукцию задержанные лица, планировали доставить и реализовать в г. Сыктывкар Республики Коми. По данному факту противоправной деятельности Управлением возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Лабытнанги, Елена Васильева

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