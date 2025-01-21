Предприимчивый ямалец организовал в Ноябрьске подпольный игровой зал

Подпольный игровой зал выявили правоохранительные органы в Ноябрьске.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, весной 2024 года житель города Пензы решил организовать на территории Ноябрьска незаконное проведение азартных игр. Мужчина арендовал помещение, поставил в нем компьютеры с доступом в Интернет, а также нанял двух женщин в качестве администраторов.

Женщины поочередно, по двенадцать часов в сутки каждая, проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в арендованном помещении, получая при этом от посетителей игорного зала денежные средства и предоставляя посетителям возможность играть в азартные игры.

Преступление выявлено ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Ноябрьск.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ноябрьск, Елена Васильева

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