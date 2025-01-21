Две ямальчанки были оштрафованы за ругань в личной переписке

На Ямале две женщины поссорились, оскорбляли друг друга в личной переписке, а потом пошли с жалобами в прокуратуру. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, две жительницы села Красноселькуп в мессенджерах в ходе конфликтной ситуации в личной переписке написали друг другу оскорбительные слова, содержащие негативную оценку личных качеств, унижающие честь и достоинство.

После жалобы в прокуратуру, которую оформили обе участницы конфликта, прокурор

возбудил административные дела по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

По суду обеим женщинам был назначен штраф – по 3 тысячи рублей с каждой.

Красноселькуп, Елена Васильева

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