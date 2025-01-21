Младшие классы в Салехарде и Новом Уренгое второй день сидят на удаленке из-за морозов

На Ямале младшие класс школ второй день сидят на дистанте. Виной всему стали январские морозы и сильный ветер. В связи с неблагоприятными условиями учащимся 1-6 классов первой смены в Салехарде и Новом Уренгое было разрешено в школу не ходить, сообщают департаменты образования.

Те школьники, которые придут на занятия (такое решение принимают родители или законные представители), будут заниматься в школе и их обеспечат горячим питанием.

Напомним, что в Салехарде сегодня минус 28 градусов по Цельсию, в Новом Уренгое – 34-37 градусов ниже ноля, будет вере с порывами в 13 метров в секунду.

Салехард, Елена Васильева

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