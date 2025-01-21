В Салехарде в связи с морозами коммунальщики перешли на усиленный режим работы

В Салехарде в связи с морозами и сильным ветром коммунальщики переведены на усиленный режим работы. Как паблик мэрии столицы ЯНАО в ВК, на данный момент сформировано 6 аварийных бригад по обеспечению ресурсоснабжения, а также 13 бригад управляющих компаний и ТСЖ. Обеспечен запас дизельного топлива в объеме 1926,664 тонны и 1540 м³ дров. Городские заправочные станции продолжают работать в обычном режиме и проблем с доставкой горючего не наблюдается.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами функционирует в штатном режиме. Сегодня на линии задействовано 10 единиц техники: 6 мусоровозов для вывоза ТКО, 3 машины для крупногабаритного мусора и 1 бункеровоз.

Городской транспорт:

Городской транспорт также работает без сбоев. На линии сегодня находятся 30 автобусов, обслуживающих 9 городских маршрутов и один маршрут в Аксарку.

«Берегите себя и соблюдайте меры безопасности в условиях холодной погоды!» – обратились чиновники к жителям Салехарда.

Напомним, что сегодня в Салехарде морзно – до минус 28 градусов по Цельсию, в связи с чем младшие классы школ переведены на дистант.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube