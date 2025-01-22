Ямалец в пьяной ссоре пытался убить гостя

Ямалец в пылу пьяной ссоры пытался убить своего гостя.

По данным следствия и суда, 3 октября 2024 года в городе Тарко-Сале 40-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании гостя. Употребив большое количество алкоголя, мужчины поссорились. Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, хозяин квартиры, вооружившись ножом, нанес гостю несколько ударов в различные части тела. Однако довести до конца дело и убить мужчину злоумышленник не смог, поскольку пострадавшему своевременно оказана медицинская помощь. В результате преступных действий осужденного потерпевшему причинены множественные колото-резаные раны, опасные для жизни и здоровья.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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