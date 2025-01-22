Директор «Полярстройкомплекта» отправится под суд за невыплату зарплат сотрудникам

Прокурор Нового Уренгоя утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Полярстройкомплект». Он обвиняется по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по ЯНАО.

Установлено, что 44 работникам коммерческой организации в период с 2022 по 2024 годы не выплачивалась заработная плата. При этом финансовая возможность у предприятия имелась. Сумма задолженности составила свыше 15 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу.

Благодаря прокурорскому вмешательству образовавшаяся задолженность погашена частично на сумму 8 млн рублей, также с целью возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью более 2 млн рублей.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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