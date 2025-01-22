Ямальские школьники из-за Морозов снова сидят дома

На Ямале продолжаются морозы и сильный ветер. В связи с этим учащимся третий день разрешено оставаться дома. Актировка распространяется на учеников школ в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Губкинском, Муравленко и Ноябрьске. Как сообщает департамент образования Ноябрьска, в связи с плохими погодными условиями в школы могут не ходить учащиеся с 1 по 9 классы.

В Салехарде, Лабытнанги, Ноябрьске, Муравленко дома сидят школьники с 1 по 4 классы, в Губкинском – учащиеся 1-8 классов.

Для всех, кто решит в морозы сидеть дома, организовано дистанционное обучение.

Салехард, Елена Васильева

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