На Ямале в 2024 году построено рекордное количество жилья со времен СССР

На Ямале в 2024 году построено рекордное количество жилья за последние тридцать лет. По итогам в эксплуатацию было ведено 330 тысяч квадратных метров. Это почти на 15 процентов больше, чем годом ранее.

Лидеры по жилищному строительству – Салехард, Новый Уренгой и Пуровский район. В окружной столице построено более 86 тысяч квадратных метров жилья, в газовой – свыше 70 тысяч, а в Пуровском районе – порядка 60 тысяч. Всего в округе построено 93 многоквартирных дома для почти 4 000 семей. Еще 740 домов возведено в рамках индивидуального строительства.

Знаковым событием стало начало заселения в окружной столице микрорайона Обдорский, который возводится для расселения жителей аварийных домов. В самом крупном микрорайоне комплексной застройки в округе завершено строительство уже пяти домов на 1050 квартир. В Тарко-Сале полностью построен и активно заселяется микрорайон Южный. Порядка 900 квартир предназначены также для бывших жителей аварийных домов. В микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя введены еще два дома, суммарно на 300 квартир, заселение которых в текущем году полностью закроет проблему аварийного жилья в газовой столице, сообщили 2новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

«В прошедшем году мы достигли самых высоких после 1990 года показателей ввода. В новейшей российской истории на Ямале столько жилья еще не строили. Будем и дальше сохранять темпы строительства. Основной объем по прежнему возводится для расселения аварийных домов. Также по поручению губернатора в муниципалитетах ведется активная работа по привлечению частных застройщиков. Для жителей региона это означает стабилизацию цен на рынке жилья и расширение возможностей, как в рамках социальных программ, так и для самостоятельного приобретения», – отметил первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей

Савиных.

Основной объем жилья в округе возводится при участии НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО». Благодаря комплексной застройке получаются микрорайоны со всей сопутствующей инфраструктурой – образовательными учреждениями, парковыми и спортивно-игровыми зонами, автопарковками. В квартирах, в которые переезжают ямальцы в рамках расселения, выполняется чистовая отделка, устанавливаются сантехника и кухонные плиты, натяжные потолки, линолеум или ламинат. При соответствующих проектных решениях первые этажи оборудуются системами теплого пола.

Строительство современного, комфортного и безопасного жилья решает задачи нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» который начал свою работу в этом году.

Ввод жилья обеспечивает решение задачи губернатора Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья до конца 2025 года. На начало года расселено уже более 800 тысяч кв м. Сейчас в округе возводится 253 многоквартирника, жилой площадью более 860 000 квадратных метров, отметили в пресс-службе администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

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