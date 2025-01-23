Единовременная выплата для военнослужащих на Ямале вырастет до 3,1 млн рублей

На Ямале увеличивается размер единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт.

По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова сумма выплаты составит 3,1 миллиона рублей. Ее смогут получить участники спецоперации, заключившие контракт в пункте отбора или военном комиссариате на территории округа.

Изменение коснется военнослужащих, которые подписали контракт с 20 января по 31 марта этого года. Ранее выплата составляла 1,9 миллиона рублей.

В случае перечисления единовременной выплаты бойцам, которые заключили контракт с 20 января до даты вступления в силу изменений, участникам СВО будет произведен перерасчет, он будет проведен автоматически, и доплата составит 1 миллион 200 тысяч рублей.

Отметим, что на сегодняшний день на Ямале действует около 60 мер социальной поддержки для участников спецоперации и их семей. Перечень постоянно растет, опираясь на мнение военнослужащих и их семей. Так с прошлого года на Ямале стали выдавать сертификаты на приобретение школьных принадлежностей номиналом 15 тысяч рублей для детей бойцов СВО. В регионе начали действовать сразу две новые жилищные меры для защитников – выплата в 500 тысяч рублей и один миллион рублей взамен земельного участка.

Ряд мер поддержки в администрации округа доработали. Так, реабилитацию, наряду с участниками СВО, с прошлого года могут проходить и члены их семей. Номинал сертификата увеличен со 120 до 150 тысяч рублей на человека. Вырос и размер компенсации стоимости проезда военнослужащего в отпуск и обратно с 30 до 50 тысяч рублей. Также компенсировать билеты теперь можно и неработающему сопровождающему ребенка участника СВО.

Салехард, Елена Васильева

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